Мэрия Екатеринбурга открыла тайну узких велодорожек
Спорное решение для велосипедистов сделали во время работ по благоустройству проспекта Ленина.
Спорное решение для велосипедистов сделали во время работ по благоустройству проспекта Ленина.
Екатеринбургские власти не прописывали в техническом задании перед проектировщиком наличие велодорожек на проспекте Ленина. Об этом заявила председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова, сообщает в пятницу, 20 октября, корреспондент «АиФ-Урал».
Во время вчерашнего заседания комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры и Общественной палаты Екатеринбурга между участниками возник спор о велодорожках, которые городские власти сделали на проспекте Ленина в рамках его благоустройства.
В частности екатеринбургский урбанист и член Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Злоказов с недоумением поинтересовался, из чего исходили власти, делая велодорожку шириной от 0,8 до 1,5 метра. На что председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова отметила, что в задании для проектировщиков вообще не планировалось велодорожек.
«Техническое задание не несет в себе каждый пункт, что там запроектировал проектировщик. В таком случае нужно писать: запроектировать урну. Так подробно не пишется. Но мы теперь стремимся к тому, чтобы писать ТЗ подробнее», — парировала госпожа Благодаткова.
Напомним, что капитальное благоустройство проспекта Ленина на изначальном этапе вызвало много споров у урбанистов, общественников и жителей Екатеринбург. Не считая узких велодорожек, на ремонт неоднократно жаловались жители города, жалуясь на бесконечную пыль и отсутствие