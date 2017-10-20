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07:44 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрия Екатеринбурга открыла тайну узких велодорожек

Спорное решение для велосипедистов сделали во время работ по благоустройству проспекта Ленина.

Екатеринбургские власти не прописывали в техническом задании перед проектировщиком наличие велодорожек на проспекте Ленина. Об этом заявила председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова, сообщает в пятницу, 20 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Во время вчерашнего заседания комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры и Общественной палаты Екатеринбурга между участниками возник спор о велодорожках, которые городские власти сделали на проспекте Ленина в рамках его благоустройства.

В частности екатеринбургский урбанист и член Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Злоказов с недоумением поинтересовался, из чего исходили власти, делая велодорожку шириной от 0,8 до 1,5 метра. На что председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова отметила, что в задании для проектировщиков вообще не планировалось велодорожек.

«Техническое задание не несет в себе каждый пункт, что там запроектировал проектировщик. В таком случае нужно писать: запроектировать урну. Так подробно не пишется. Но мы теперь стремимся к тому, чтобы писать ТЗ подробнее», — парировала госпожа Благодаткова.

Напомним, что капитальное благоустройство проспекта Ленина на изначальном этапе вызвало много споров у урбанистов, общественников и жителей Екатеринбург. Не считая узких велодорожек, на ремонт неоднократно жаловались жители города, жалуясь на бесконечную пыль и отсутствие какой-либо защиты при пилении тротуарной плитки на Ленина.

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