Мэрия Екатеринбурга открыла тайну узких велодорожек

Екатеринбургские власти не прописывали в техническом задании перед проектировщиком наличие велодорожек на проспекте Ленина. Об этом заявила председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова, сообщает в пятницу, 20 октября, корреспондент «АиФ-Урал».

Во время вчерашнего заседания комиссии по развитию логистики и транспортной инфраструктуры и Общественной палаты Екатеринбурга между участниками возник спор о велодорожках, которые городские власти сделали на проспекте Ленина в рамках его благоустройства.

В частности екатеринбургский урбанист и член Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Злоказов с недоумением поинтересовался, из чего исходили власти, делая велодорожку шириной от 0,8 до 1,5 метра. На что председатель комитета по благоустройству Татьяна Благодаткова отметила, что в задании для проектировщиков вообще не планировалось велодорожек.

«Техническое задание не несет в себе каждый пункт, что там запроектировал проектировщик. В таком случае нужно писать: запроектировать урну. Так подробно не пишется. Но мы теперь стремимся к тому, чтобы писать ТЗ подробнее», — парировала госпожа Благодаткова.