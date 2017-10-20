Детскую битву хоров устроят на Южном Урале

Предполагается, звучать будут популярные песни из кинофильмов и мультфильмов в музыкальной стилистике 60−70−80-х годов. Конкурс состоится в рамках международного фестиваля «Весенний beat» в марте 2018 года. Но видео- или аудиозаписи выступлений участников ждут уже сейчас на электронный адрес rikkernatasha@mail.ru.