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07:43 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Детскую битву хоров устроят на Южном Урале

В битве детских хоров сразятся юные южноуральцы.

Стартовал прием заявок от студий, кружков и самостоятельных ансамблей Челябинска и области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Предполагается, звучать будут популярные песни из кинофильмов и мультфильмов в музыкальной стилистике 60−70−80-х годов. Конкурс состоится в рамках международного фестиваля «Весенний beat» в марте 2018 года. Но видео- или аудиозаписи выступлений участников ждут уже сейчас на электронный адрес rikkernatasha@mail.ru.

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