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07:42 (мск), источник: Om1.ru

В октябре по Омску разгуливал парень в шортах

Юноша совершенно спокойно шагает по холодному асфальту, невзирая на отсутствие обуви.

Необычную картину для осени заметили омичи вчера, 19 октября. В центре горда, на улице Интернациональной, возле Главпочтамта, совершенно спокойно прохаживался парень. Он был бы совершенно обычным горожанином, если не одежда — яркие шорты и майка. Изумленные омичи поделились фотографией экстравагантного парня в соцсетях.

Пост набрал более 13 тысяч просмотров и массу комментариев, как шутливых, так и негативных.

Омичи пишут, что не в первый раз видят необычного парня на улицах.

«Сегодня ехала с ним на 417 маршрутке, он зашёл на “Рубине”, вышел где-то на Герцена. В маршрутке сидел спокойно, вполне адекватный обычный человек, если б не одно но: почти без одежды в середине осени», — пишут омичи.

Горожане называли его горячим сибирским парнем и не видят ничего дурного в такой манере одеваться, однако некоторые настроены более пессимистично.

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«Ну молодой ещё, самоутверждается, привлекает к себе внимание и п.р. Переохлаждение получит, почки подсядут и т. д. делов-то, потом быстро повзрослеет и всё! Инвалидность, таблетки и прочая сопутствующая жизнь!», — сетуют горожане.

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