В октябре по Омску разгуливал парень в шортах
Юноша совершенно спокойно шагает по холодному асфальту, невзирая на отсутствие обуви.
Юноша совершенно спокойно шагает по холодному асфальту, невзирая на отсутствие обуви.
Необычную картину для осени заметили омичи вчера, 19 октября. В центре горда, на улице Интернациональной, возле Главпочтамта, совершенно спокойно прохаживался парень. Он был бы совершенно обычным горожанином, если не одежда — яркие шорты и майка. Изумленные омичи поделились фотографией экстравагантного парня в соцсетях.
Пост набрал более 13 тысяч просмотров и массу комментариев, как шутливых, так и негативных.
Омичи пишут, что не в первый раз видят необычного парня на улицах.
«Сегодня ехала с ним на 417 маршрутке, он зашёл на “Рубине”, вышел
Горожане называли его горячим сибирским парнем и не видят ничего дурного в такой манере одеваться, однако некоторые настроены более пессимистично.
«Ну молодой ещё, самоутверждается, привлекает к себе внимание и п.р. Переохлаждение получит, почки подсядут