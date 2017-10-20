В октябре по Омску разгуливал парень в шортах

Необычную картину для осени заметили омичи вчера, 19 октября. В центре горда, на улице Интернациональной, возле Главпочтамта, совершенно спокойно прохаживался парень. Он был бы совершенно обычным горожанином, если не одежда — яркие шорты и майка. Изумленные омичи поделились фотографией экстравагантного парня в соцсетях.

Пост набрал более 13 тысяч просмотров и массу комментариев, как шутливых, так и негативных.

Омичи пишут, что не в первый раз видят необычного парня на улицах.

«Сегодня ехала с ним на 417 маршрутке, он зашёл на “Рубине”, вышел где-то на Герцена. В маршрутке сидел спокойно, вполне адекватный обычный человек, если б не одно но: почти без одежды в середине осени», — пишут омичи.

Горожане называли его горячим сибирским парнем и не видят ничего дурного в такой манере одеваться, однако некоторые настроены более пессимистично.

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