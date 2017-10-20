Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Какой была Аляска, когда ее продавали
07:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Водитель маршрутки выкупил свой автобус за 800 тысяч рублей

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Водитель автобуса, который арестовали судебные приставы, погасил 800 тысяч рублей задолженности.

Судебные приставы пытались взыскать с уфимца неплатежи по кредитным обязательствам на общую сумму порядка 1 млн рублей. На прием к приставу-исполнителю гражданин не являлся, по месту регистрации не проживал.

Приставы установили, что должник является владельцем, а по совместительству и водителем, транспортного средства коммерческого назначения, маршрутки. Сотрудники ФССП наложили арест и изъяли транспортное средство на специализированную стоянку. В тот же день, мужчина оплатил порядка 800 тысяч рублей задолженности по кредиту.

Но автомобиль ему вернуть пока не удалось, поскольку в отношении него имеется еще одно исполнительное производство на сумму около 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Если владелец не погасит ее в ближайшее время машина будет передана на принудительную реализацию в счет погашения оставшейся задолженности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь