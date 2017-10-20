Водитель маршрутки выкупил свой автобус за 800 тысяч рублей

Судебные приставы пытались взыскать с уфимца неплатежи по кредитным обязательствам на общую сумму порядка 1 млн рублей. На прием к приставу-исполнителю гражданин не являлся, по месту регистрации не проживал.

Приставы установили, что должник является владельцем, а по совместительству и водителем, транспортного средства коммерческого назначения, маршрутки. Сотрудники ФССП наложили арест и изъяли транспортное средство на специализированную стоянку. В тот же день, мужчина оплатил порядка 800 тысяч рублей задолженности по кредиту.