Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Как правильно вызывать скорую
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
07:34 (мск), источник: Newtimes.kz

Бумажные медицинские карты в Казахстане исчезнут к 2019 году

В Казахстане планируют отменить ведение бумажных записей в сфере здравоохранения с января 2019 года, передает телеканал «24.kz».

Источник: Newtimes.kz

В рамках госпрограммы «Информационный Казахстан-2020» в стране происходит активная работа по внедрению медицинских информационных технологий, сообщил генеральный директор Республиканского центра электронного здравоохранения Олжас Абишев.

Цифровизация системы здравоохранения позволит проводить мониторинг населения на расстоянии, лучше распространять информацию среди пациентов, а также улучшить доступ к медико-санитарной помощи, особенно в отдаленных районах, отметил Абишев. Также руководитель центра в деталях рассказал о проекте по внедрению платформы интероперабельности, ключевым компонентом которой является электронный паспорт здоровья.

«На данный момент проводится несколько проектов, в том числе внедрение платформы интероперабельности. Она позволит, во-первых, объединить 22 информационные системы в единое информационное поле. Во-вторых, позволит сформировать электронный паспорт здоровья на основе индивидуального идентификационного номера для того, чтобы наше граждане при обращении в медучреждения могли, не нося с собой кучу бумаг, получать все данные касательно полученных медуслуг и все предыдущие данные для оказания эффективной медицинской помощи», ― сообщил гендиректор Республиканского центра электронного здравоохранения Олжас Абишев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Добросовестный налогоплательщик должен быть защищен законом — Нигматулин
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь