Бумажные медицинские карты в Казахстане исчезнут к 2019 году
В Казахстане планируют отменить ведение бумажных записей в сфере здравоохранения с января 2019 года, передает телеканал «24.kz».
В Казахстане планируют отменить ведение бумажных записей в сфере здравоохранения с января 2019 года, передает телеканал «24.kz».
В рамках госпрограммы «Информационный Казахстан-2020» в стране происходит активная работа по внедрению медицинских информационных технологий, сообщил генеральный директор Республиканского центра электронного здравоохранения Олжас Абишев.
Цифровизация системы здравоохранения позволит проводить мониторинг населения на расстоянии, лучше распространять информацию среди пациентов, а также улучшить доступ к
«На данный момент проводится несколько проектов, в том числе внедрение платформы интероперабельности. Она позволит,