Бумажные медицинские карты в Казахстане исчезнут к 2019 году

Цифровизация системы здравоохранения позволит проводить мониторинг населения на расстоянии, лучше распространять информацию среди пациентов, а также улучшить доступ к медико-санитарной помощи, особенно в отдаленных районах, отметил Абишев. Также руководитель центра в деталях рассказал о проекте по внедрению платформы интероперабельности, ключевым компонентом которой является электронный паспорт здоровья.

«На данный момент проводится несколько проектов, в том числе внедрение платформы интероперабельности. Она позволит, во-первых, объединить 22 информационные системы в единое информационное поле. Во-вторых, позволит сформировать электронный паспорт здоровья на основе индивидуального идентификационного номера для того, чтобы наше граждане при обращении в медучреждения могли, не нося с собой кучу бумаг, получать все данные касательно полученных медуслуг и все предыдущие данные для оказания эффективной медицинской помощи», ― сообщил гендиректор Республиканского центра электронного здравоохранения Олжас Абишев.