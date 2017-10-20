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07:32 (мск), источник: Восток Медиа

Глава Росмолодёжи похвалил Хабаровский край за креативность

Александр Бугаев посетил павильон региона на ВФМС-2017.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев в ходе проходящего в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов посетил экспо-павильон Хабаровского края. Он оценил все технологические «фишки», которыми регион привлекает к себе внимание нового поколения, а также похвалил представителей субъекта за креативность, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Александру Бугаеву предоставили возможность испытать лично виртуальный полёт из Сочи в дальневосточную столицу, а затем в Комсомольск-на-Амуре и на Шантарские острова, запустить именной самолёт Superjet-100, а также отправить открытку с символами Хабаровского края. В ходе посещения экспо-павильона руководитель Росмолодёжи вспомнил предыдущие достижения региона, на которые он не раз обращал внимание.

«В регионе есть очень интересные проекты, связанные с работой молодёжного правительства, очень нравится и форум “Амур” который проходит на территории Хабаровского края. Это очень креативная площадка — ребята просто молодцы», — поделился Александр Бугаев. — Куда бы мы ни приехали в Хабаровском крае, там замечательные люди, прекрасные ребята. Меня это очень радует.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», край на Всемирном фестивале молодёжи и студентов представляют 55 участников, а также 50 волонтёров. Кроме того, на площадке в 42 квадратных метрах в помощью высоких технологий регион представляет свой потенциал с расчётом на привлечение внимания молодёжи. Ежедневно её посещают около тысячи человек.

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