Глава Росмолодёжи похвалил Хабаровский край за креативность

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев в ходе проходящего в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов посетил экспо-павильон Хабаровского края. Он оценил все технологические «фишки», которыми регион привлекает к себе внимание нового поколения, а также похвалил представителей субъекта за креативность, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Александру Бугаеву предоставили возможность испытать лично виртуальный полёт из Сочи в дальневосточную столицу, а затем в Комсомольск-на-Амуре и на Шантарские острова, запустить именной самолёт Superjet-100, а также отправить открытку с символами Хабаровского края. В ходе посещения экспо-павильона руководитель Росмолодёжи вспомнил предыдущие достижения региона, на которые он не раз обращал внимание.

«В регионе есть очень интересные проекты, связанные с работой молодёжного правительства, очень нравится и форум “Амур” который проходит на территории Хабаровского края. Это очень креативная площадка — ребята просто молодцы», — поделился Александр Бугаев. — Куда бы мы ни приехали в Хабаровском крае, там замечательные люди, прекрасные ребята. Меня это очень радует.