Глава Росмолодёжи похвалил Хабаровский край за креативность
Александр Бугаев посетил павильон региона на ВФМС-2017.
Александр Бугаев посетил павильон региона на ВФМС-2017.
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев в ходе проходящего в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов посетил
Александру Бугаеву предоставили возможность испытать лично виртуальный полёт из Сочи в дальневосточную столицу, а затем в
«В регионе есть очень интересные проекты, связанные с работой молодёжного правительства, очень нравится и форум “Амур” который проходит на территории Хабаровского края. Это очень креативная площадка — ребята просто молодцы», — поделился Александр Бугаев. — Куда бы мы ни приехали в Хабаровском крае, там замечательные люди, прекрасные ребята. Меня это очень радует.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», край на Всемирном фестивале молодёжи и студентов представляют 55 участников, а также 50 волонтёров. Кроме того, на площадке в 42 квадратных метрах в помощью высоких технологий регион представляет свой потенциал с расчётом на привлечение внимания молодёжи. Ежедневно её посещают около тысячи человек.