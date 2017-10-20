День потребителя проведет ДГК 21 октября во Владивостоке

День потребителя для своих абонентов проведет филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». 21 октября, с 10.00 до 13.00 жители Владивостока смогут получить ответы на все свои вопросы в Центре обслуживания потребителей по адресу Океанский проспект, 101а, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Абонентам, накопившим задолженность за отопление и горячую воду, расскажут о процедуре реструктуризации. Заключить соглашение о поэтапном гашении долга можно будет сразу на месте, предъявив паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилье, или договор социального найма, если речь идет о неприватизированных квартирах.