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07:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

День потребителя проведет ДГК 21 октября во Владивостоке

Абоненты смогут проконсультироваться по вопросам оплаты за тепло и горячую воду, произвести перерасчет.

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

День потребителя для своих абонентов проведет филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания». 21 октября, с 10.00 до 13.00 жители Владивостока смогут получить ответы на все свои вопросы в Центре обслуживания потребителей по адресу Океанский проспект, 101а, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Абонентам, накопившим задолженность за отопление и горячую воду, расскажут о процедуре реструктуризации. Заключить соглашение о поэтапном гашении долга можно будет сразу на месте, предъявив паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилье, или договор социального найма, если речь идет о неприватизированных квартирах.

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