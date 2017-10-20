В Башкирии прокуратура заблокировала 230 интернет-магазинов

В Альшеевском районе пресечена незаконная торговля спиртным в магазине «EveryDay» ООО «ТК «Лидер Групп». У компании не было лицензии на данный вид деятельности. В результате фирма оштрафована на 100 тысяч рублей.

Надзорное ведомство также выявило факты несоблюдения установленного по инициативе прокурора республики запрета продажи алкоголя в магазинах, маскирующих свою деятельность под кафе. Ранее данные действия позволяли владельцам торговых точек обходить запрет на реализацию спиртного в ночное время.