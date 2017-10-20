Более двух тысяч нетрезвых водителей выявили в Минске
Остановки для проверки документов, которые раздражают многих участников дорожного движения, помогают выявлять нетрезвых водителей.
Остановки для проверки документов, которые раздражают многих участников дорожного движения, помогают выявлять нетрезвых водителей.
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Многие водители негативно воспринимают остановки инспекторами ГАИ для проверки документов, однако именно эта мера помогает выявлять серьезные нарушения, сказал во время прямой линии в
Некоторые водители сомневаются в законности подобных остановок, однако они неправы.
«В законе указано, что сотрудник ГАИ имеет право остановки транспортного средства в случае административного правонарушения, а также для осуществления возложенных функций. Функции Госавтоинспекции прописаны в “Положении о ГАИ”, утвержденном постановлением Совета министров. Согласно этому документу, функциями ГАИ является осуществление контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» — пояснил начальник ГАИ города Минска.
По его словам, противоречий с законодательством нет, поскольку в правилах дорожного движения на ГАИ «возложен контроль наличия у водителей соответствующих документов. Когда стоит вопрос, обоснованно ли инспектор остановил водителя для проверки документов, то да, это реализация тех самых функций, которые возложены на Госавтоинспекцию».
В рамках осуществления своей деятельности сотрудники ГАИ останавливают автомобили, чтобы проверить наличие тех или иных документов, а также провести контроль физического состояния водителя. Опытный инспектор, проанализировав действия водителя на определенном участке дороги, может выявить признаки того, что у него есть проблемы либо с правом управления транспортным средством, либо с физическим состоянием. Это может предотвратить серьезные последствия, которые возникнут, если такой водитель попадет в ДТП.
«Водители должны понимать, что подобные проверки помогают выявлять нарушения. Мы на сегодняшний день в Минске выявили более двух тысяч нетрезвых водителей», — подчеркнул Вадим Гаркун.