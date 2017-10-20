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07:32 (мск), источник: Sputnik.by

Более двух тысяч нетрезвых водителей выявили в Минске

Остановки для проверки документов, которые раздражают многих участников дорожного движения, помогают выявлять нетрезвых водителей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Многие водители негативно воспринимают остановки инспекторами ГАИ для проверки документов, однако именно эта мера помогает выявлять серьезные нарушения, сказал во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун.

Некоторые водители сомневаются в законности подобных остановок, однако они неправы.

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«В законе указано, что сотрудник ГАИ имеет право остановки транспортного средства в случае административного правонарушения, а также для осуществления возложенных функций. Функции Госавтоинспекции прописаны в “Положении о ГАИ”, утвержденном постановлением Совета министров. Согласно этому документу, функциями ГАИ является осуществление контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» — пояснил начальник ГАИ города Минска.

По его словам, противоречий с законодательством нет, поскольку в правилах дорожного движения на ГАИ «возложен контроль наличия у водителей соответствующих документов. Когда стоит вопрос, обоснованно ли инспектор остановил водителя для проверки документов, то да, это реализация тех самых функций, которые возложены на Госавтоинспекцию».

В рамках осуществления своей деятельности сотрудники ГАИ останавливают автомобили, чтобы проверить наличие тех или иных документов, а также провести контроль физического состояния водителя. Опытный инспектор, проанализировав действия водителя на определенном участке дороги, может выявить признаки того, что у него есть проблемы либо с правом управления транспортным средством, либо с физическим состоянием. Это может предотвратить серьезные последствия, которые возникнут, если такой водитель попадет в ДТП.

«Водители должны понимать, что подобные проверки помогают выявлять нарушения. Мы на сегодняшний день в Минске выявили более двух тысяч нетрезвых водителей», — подчеркнул Вадим Гаркун.

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