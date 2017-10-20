Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
07:30 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанские водители нашли новый способ избежать штрафов

Метод может повлечь за собой еще один штраф.

Источник: Nur.kz

Казахстанские водители нашли новый способ, как избежать штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, передает NUR.KZ со ссылкой на 31 канал.

Так, некоторые интернет-магазины и магазины техники стали продавать наклейки, которые якобы уберегут от штрафа за превышение скорости или несоблюдение стоп-линии.

Читайте также
Водитель в Петропавловске оштрафован за мат на госномере

«Ноу-хау» представляет собой наклейки на цифры на номерном знаке, которые делают номер невидимым для камер. Правда, с одним нюансом — камера должна снимать со вспышкой. При ее отсутствии камеры легко зафиксируют номер.

Дело в том, что наклейки производятся из светоотражающего материала, который при преломлении света не позволяет устройствам, работающим в инфракрасном диапазоне, опознать номер.

Корреспонденты 31 канала проверили, как работают наклейки. Они наклеили их на госномер машины, а затем сфотографировали со вспышкой — и номер действительно стал невиден. Однако сами же продавцы признались, что стопроцентной гарантии нет. Кроме того, нано-наклейки видны невооруженном глазом- они ярче и объемнее обычных цифр на госномере.

Так что использование таких наклеек уже подпадает под административную статью и грозит штрафом.

«Это констатируется, как управление транспортным средством с нечитаемыми государственными знаками. Это статья 590 часть первая — грозит штрафом в пределах пяти расчетных месячных показателей. Согласно статье, у водителя изымаются номерные знаки до устранения неполадок», — сообщил начальник отдела УАП ДВД ЮКО Алмас Тастанбеков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ рассказали о водителях скорой помощи, насмерть сбитых пьяным водителем в Житикаре
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь