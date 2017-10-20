Казахстанские водители нашли новый способ избежать штрафов

Источник: Nur.kz

Казахстанские водители нашли новый способ, как избежать штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, передает NUR.KZ со ссылкой на 31 канал.

Так, некоторые интернет-магазины и магазины техники стали продавать наклейки, которые якобы уберегут от штрафа за превышение скорости или несоблюдение стоп-линии.

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«Ноу-хау» представляет собой наклейки на цифры на номерном знаке, которые делают номер невидимым для камер. Правда, с одним нюансом — камера должна снимать со вспышкой. При ее отсутствии камеры легко зафиксируют номер.

Дело в том, что наклейки производятся из светоотражающего материала, который при преломлении света не позволяет устройствам, работающим в инфракрасном диапазоне, опознать номер.

Корреспонденты 31 канала проверили, как работают наклейки. Они наклеили их на госномер машины, а затем сфотографировали со вспышкой — и номер действительно стал невиден. Однако сами же продавцы признались, что стопроцентной гарантии нет. Кроме того, нано-наклейки видны невооруженном глазом- они ярче и объемнее обычных цифр на госномере.

Так что использование таких наклеек уже подпадает под административную статью и грозит штрафом.