Казахстанские водители нашли новый способ избежать штрафов
Метод может повлечь за собой еще один штраф.
Метод может повлечь за собой еще один штраф.
Казахстанские водители нашли новый способ, как избежать штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, передает NUR.KZ со ссылкой на 31 канал.
Так, некоторые
«Ноу-хау» представляет собой наклейки на цифры на номерном знаке, которые делают номер невидимым для камер. Правда, с одним нюансом — камера должна снимать со вспышкой. При ее отсутствии камеры легко зафиксируют номер.
Дело в том, что наклейки производятся из светоотражающего материала, который при преломлении света не позволяет устройствам, работающим в инфракрасном диапазоне, опознать номер.
Корреспонденты 31 канала проверили, как работают наклейки. Они наклеили их на госномер машины, а затем сфотографировали со вспышкой — и номер действительно стал невиден. Однако сами же продавцы признались, что стопроцентной гарантии нет. Кроме того,
Так что использование таких наклеек уже подпадает под административную статью и грозит штрафом.
«Это констатируется, как управление транспортным средством с нечитаемыми государственными знаками. Это статья 590 часть первая — грозит штрафом в пределах пяти расчетных месячных показателей. Согласно статье, у водителя изымаются номерные знаки до устранения неполадок», — сообщил начальник отдела УАП ДВД ЮКО Алмас Тастанбеков.