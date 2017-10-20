Водителей Владивостока призывают к дополнительной осторожности на железнодорожных переездах

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке проходит месячник «Внимание, переезд!», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Инициатором его проведения выступило руководство Владивостокской дистанции пути ДВЖД, которое сообщает об увеличении количества происшествий с автомашинами на железнодорожных переездах по вине водителей. Часть из них произошла на территории Владивостока.

Так, 6 сентября этого года на регулируемом железнодорожном переезде в районе 9257-го километра Транссиба (участок Угольная — Океанская) при исправной переездной сигнализации допущено столкновение легкового автомобиля «Тойота Марк II», за рулем которого находился 35-летний водитель, с локомотивом, следовавшим со станции Угольная.