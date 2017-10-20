Водителей Владивостока призывают к дополнительной осторожности на железнодорожных переездах
Месячник «Внимание, переезд!» продлится до 9 ноября.
Месячник «Внимание, переезд!» продлится до 9 ноября.
Во Владивостоке проходит месячник «Внимание, переезд!», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на
Так, 6 сентября этого года на регулируемом железнодорожном переезде в районе 9257-го километра Транссиба (участок Угольная — Океанская) при исправной переездной сигнализации допущено столкновение легкового автомобиля «Тойота Марк II», за рулем которого находился 35-летний водитель, с локомотивом, следовавшим со станции Угольная.
Владивостокская дистанция пути и управление транспорта администрации Владивостока обращаются к водителям автомашин, автобусов и других автотранспортных средств, перевозящих большое количество пассажиров, с просьбой усилить внимание и меры осторожности при следовании через железнодорожные переезды. Это сохранит жизнь и здоровье людей.