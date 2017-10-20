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07:45 (мск), источник: VLADNEWS

Водителей Владивостока призывают к дополнительной осторожности на железнодорожных переездах

Месячник «Внимание, переезд!» продлится до 9 ноября.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке проходит месячник «Внимание, переезд!», сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Инициатором его проведения выступило руководство Владивостокской дистанции пути ДВЖД, которое сообщает об увеличении количества происшествий с автомашинами на железнодорожных переездах по вине водителей. Часть из них произошла на территории Владивостока.

Так, 6 сентября этого года на регулируемом железнодорожном переезде в районе 9257-го километра Транссиба (участок Угольная — Океанская) при исправной переездной сигнализации допущено столкновение легкового автомобиля «Тойота Марк II», за рулем которого находился 35-летний водитель, с локомотивом, следовавшим со станции Угольная.

Владивостокская дистанция пути и управление транспорта администрации Владивостока обращаются к водителям автомашин, автобусов и других автотранспортных средств, перевозящих большое количество пассажиров, с просьбой усилить внимание и меры осторожности при следовании через железнодорожные переезды. Это сохранит жизнь и здоровье людей.

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