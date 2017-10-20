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08:11 (мск), источник: Вести - Пермь

Куда уходит табор: В Перми снесли 4 цыганских дома

Дома признаны судом самовольно построенными на муниципальной земле.

Источник: Вести - Пермь

В Перми снесли сразу 4 дома. Все они признаны судом самовольно построенными на муниципальной земле. Иск мэрии удовлетворили еще в прошлом году, но людям дали время на добровольный и неспешный переезд. Однако бесполезно.

Этого мужчину все вокруг называют цыганским бароном. Журналистам он представляется Юрием и признается: о визите приставов в таборе знали и к сносу четырех деревянных домов были готовы. Из построек предварительно переселили семьи и вывезли вещи.

Судебным приставам пришлось вызывать бригаду специалистов, чтобы отключить дома от электричества. К слову, провода к сети местные жители протянули так же не по правилам.

Андрей Пономарев, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Орджоникидзевскому району города Перми УФССП по Пермскому краю: «Были подведены самовольные подключения водоснабжения, а также электросети. Специальные службы отключили водоснабжение и электричество».

В администрации района поясняют — такие подключения привели к тому, что в месте захвата земли еще и создалась пожароопасная ситуация. Регулярно здесь обжигают кабель, сваливают мусор. Вот и сегодня часть снесенных домов ушла на костер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Табор уходит, вот только куда — не ясно. Пока техника сносит дома, цыгане собираются у самодельного костра.

Незаконные постройки на территории города сносят регулярно, очередное решение суда вступило в силу в 2016 году в Орджоникидзевском районе. Было дано время на добровольный снос построек, но этого не произошло. В августе администрация Орджоникидзевского района заключила с подрядчиком договор. Деньги, потраченные на снос, взыщут с ответчика.

Татьяна Матрехина, начальник юридического отдела администрации Орджоникидзевского района города Перми: «Все должны соблюдать законы РФ. Почему одним позволено делать все без разрешения, самовольно захватывать землю, устраивать тут свалки. Жители микрорайона убирают эти свалки за счет бюджетных средств. Эти свалки устраиваются этими гражданами, которые самовольно возвели постройки».

Юрий: «Ну что делать? Уедем все на небо — как табор уходит».

По всей видимости, небом цыгане называют еще с десяток домов — здесь же в микрорайоне Чапаева, законность постройки которых еще предстоит проверить администрации района.

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