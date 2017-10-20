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08:37 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси столетний рубеж преодолели 346 женщин и 40 мужчин

20 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Столетний рубеж преодолели 386 жителей Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Как свидетельствует статистика, численность долгожителей в стране стала уменьшаться (на 1 января текущего года их было 415).

По словам специалистов, традиционно среди отечественных долгожителей женщин гораздо больше, чем мужчин — в 9,6 раза: так, свое 100-летие отпраздновали 346 женщин и 40 мужчин.

В министерстве проинформировали, что на 1 октября нынешнего года четыре белоруса находились в почтенной возрастной категории 110−114 лет.

Гродненская область лидирует среди регионов страны по числу долгожителей: здесь на 1 октября текущего года насчитывалось 74 человека в возрасте старше 100 лет. На вторую позицию геронтологического рейтинга поднялась Витебская область (66), третье место — у Гомельской области (61). В городе Минске проживают 52 человека, уже отметивших свой вековой юбилей, в Могилевской области — 46, в Брестской области — 45, в Минской области насчитывается 42 жителя в возрасте старше 100 лет.

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