В Беларуси столетний рубеж преодолели 346 женщин и 40 мужчин
20 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Столетний рубеж преодолели 386 жителей Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
20 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Столетний рубеж преодолели 386 жителей Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Как свидетельствует статистика, численность долгожителей в стране стала уменьшаться (на 1 января текущего года их было 415).
По словам специалистов, традиционно среди отечественных долгожителей женщин гораздо больше, чем мужчин — в 9,6 раза: так, свое 100-летие отпраздновали 346 женщин и 40 мужчин.
В министерстве проинформировали, что на 1 октября нынешнего года четыре белоруса находились в почтенной возрастной категории 110−114 лет.
Гродненская область лидирует среди регионов страны по числу долгожителей: здесь на 1 октября текущего года насчитывалось 74 человека в возрасте старше 100 лет. На вторую позицию геронтологического рейтинга поднялась Витебская область (66), третье место — у Гомельской области (61). В городе Минске проживают 52 человека, уже отметивших свой вековой юбилей, в Могилевской области — 46, в Брестской области — 45, в Минской области насчитывается 42 жителя в возрасте старше 100 лет.