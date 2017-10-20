В Беларуси столетний рубеж преодолели 346 женщин и 40 мужчин

Как свидетельствует статистика, численность долгожителей в стране стала уменьшаться (на 1 января текущего года их было 415).

По словам специалистов, традиционно среди отечественных долгожителей женщин гораздо больше, чем мужчин — в 9,6 раза: так, свое 100-летие отпраздновали 346 женщин и 40 мужчин.

В министерстве проинформировали, что на 1 октября нынешнего года четыре белоруса находились в почтенной возрастной категории 110−114 лет.