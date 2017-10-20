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08:36 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Кыргызстан впервые проведут совместный автопробег

Маршрут автопробега — Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар — был выбран неслучайно, страны прорабатывают совместный проект по реконструкции действующей двухполосной дороги с доведением еt до международных стандартов и расширением до четырех полос.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан впервые в истории двусторонних отношений планируют провести совместный автомобильный пробег, сообщает корреспондент Sputnik.

Информация об этом стала известна по итогам телефонных переговоров между главами государств Шавкатом Мирзиёевым и Алмазбеком Атамбаевым, проведенных накануне.

В частности, стороны намерены организовать пилотный автопробег по маршруту «Ташкент-Андижан-Ош-Иркештам-Кашгар» уже в конце октября этого года. В дальнейшем он может стать традиционным мероприятием, способствующим развитию добрососедских отношений между двумя государствами.

При этом, отмечают эксперты, маршрут автопробега был выбран не случайно. Сейчас страны прорабатывают совместный проект по реконструкции действующей двухполосной дороги с доведением еt до международных стандартов и расширением до четырех полос. Она, как планируют чиновники двух государств, позволит значительно сократить расходы и время при транспортировке грузов из Китая и обратно, что значительно оживит торговлю не только между тремя странами, но и международные логистические перевозки.

При этом отметим, что две страны уже связал еще один мотопробег, который в эти дни проводит российский Мотоклуб «Ночные волки». Всего байкеры с 1 октября по 4 ноября проедут 11 тысяч километров по территории Казахстана, Кыргызстана, Узбекистан, Таджикистана и Туркменистана.

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