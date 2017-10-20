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08:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В управлении ФСИН Приморья сменился начальник

До перевода Вадим Версткин руководил тюменским управлением.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

В главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю сменился руководитель. Им стал генерал-майор внутренний службы Вадим Версткин, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации агентства, приказ о назначении генерала Версткина на должность начальника регионального управления ФСИН будет подписан в ближайшие дни. 26 октября он будет официально представлен. До перевода в Приморский край Версткин руководил тюменским управлением.

Ранее исполняющим обязанности главы приморского ГУФСИН был полковник внутренней службы Дмитрий Обломий.

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