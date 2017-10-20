В управлении ФСИН Приморья сменился начальник
До перевода Вадим Версткин руководил тюменским управлением.
До перевода Вадим Версткин руководил тюменским управлением.
Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.
В главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю сменился руководитель. Им стал
По информации агентства, приказ о назначении генерала Версткина на должность начальника регионального управления ФСИН будет подписан в ближайшие дни. 26 октября он будет официально представлен. До перевода в Приморский край Версткин руководил тюменским управлением.
Ранее исполняющим обязанности главы приморского ГУФСИН был полковник внутренней службы Дмитрий Обломий.