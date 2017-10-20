Погода в Новосибирске на выходные 21—22 октября — похолодает

В субботу и воскресенье на территории Новосибирской области ожидается погода преимущественно облачная, с осадками в виде дождя, переходящего ночью и утром в мокрый снег. Об этом VN.ru рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В целом будет прослеживаться тенденция на понижение температуры. Ночью 21 октября столбик термометра будет колебаться между отметками от минус 1 до плюс 4 градусов, а в воскресенье — от минус 5 до 0 градусов. Днем температура будет достигать 2−8 градусов тепла, местами по юго-востоку области — до 13 градусов тепла. В понедельник тенденция на понижение температуры продолжится, подчеркнул специалист.

Стоит признать, что на этот раз другие метеорологические сервисы — Росгидрометцентр, «Яндекс. Погода» и Weather.com — проявили редкое единодушие, согласившись с новосибирскими синоптиками.

Также Ренад Ягудин упомянул о довольно сильном ветре, порывы которого будут достигать 15−20 метров в секунду. Накануне региональный МЧС предупредил местных жителей об опасности этого явления. Ведомство призвало всех быть бдительными, соблюдать меры безопасности и следить за дальнейшими изменениями погоды.

Несмотря на минусовую температуру по ночам и повышенную влажность, в ближайшие двое суток гололедица маловероятна, добавил Ренад Ягудин. А вот в последующие дни ее стоит ожидать.