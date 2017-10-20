В Перми на Камском мосту сотрудники ФССП и ГИБДД арестовали автомобили восьми должников
На Коммунальном мосту судебные приставы Перми и сотрудники ГИБДД провели очередной совместный рейд с использованием
На Коммунальном мосту судебные приставы Перми и сотрудники ГИБДД провели очередной совместный рейд с использованием
За шесть часов работы при помощи АПК удалось выявить 28 автомобилистов, имеющих неисполненные долговые обязательства. Большинство неплательщиков предпочло рассчитаться с долгами на месте: по терминалам и квитанционным книжкам судебными приставами было принято около 130 тыс. руб. У восьми должников, не пожелавших исполнять свои финансовые обязательства, арестованы транспортные средства, два автомобиля изъяты, остальные оставлены на ответственное хранение владельцам.
В общей сложности в ходе рейда судебными приставами Перми взыскано 113 тыс. руб., из них 82 тыс. налогов и 31 тыс. штрафов ГИБДД.