В Перми на Камском мосту сотрудники ФССП и ГИБДД арестовали автомобили восьми должников

За шесть часов работы при помощи АПК удалось выявить 28 автомобилистов, имеющих неисполненные долговые обязательства. Большинство неплательщиков предпочло рассчитаться с долгами на месте: по терминалам и квитанционным книжкам судебными приставами было принято около 130 тыс. руб. У восьми должников, не пожелавших исполнять свои финансовые обязательства, арестованы транспортные средства, два автомобиля изъяты, остальные оставлены на ответственное хранение владельцам.