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08:22 (мск), источник: NewsKo

В Перми на Камском мосту сотрудники ФССП и ГИБДД арестовали автомобили восьми должников

На Коммунальном мосту судебные приставы Перми и сотрудники ГИБДД провели очередной совместный рейд с использованием аппаратно-программного комплекса (АПК) «Дорожный пристав», сообщает пресс-служба ФССП по Пермскому краю.

За шесть часов работы при помощи АПК удалось выявить 28 автомобилистов, имеющих неисполненные долговые обязательства. Большинство неплательщиков предпочло рассчитаться с долгами на месте: по терминалам и квитанционным книжкам судебными приставами было принято около 130 тыс. руб. У восьми должников, не пожелавших исполнять свои финансовые обязательства, арестованы транспортные средства, два автомобиля изъяты, остальные оставлены на ответственное хранение владельцам.

В общей сложности в ходе рейда судебными приставами Перми взыскано 113 тыс. руб., из них 82 тыс. налогов и 31 тыс. штрафов ГИБДД.

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