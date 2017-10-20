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08:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Выборы ректора Иркутского госуниверситета состоятся 30 октября

Минобрнауки согласовало дату процедуры.

Источник: IrkutskMedia.ru

Выборы ректора Иркутского государственного университета состоятся 30 октября. Министерство образования и науки РФ согласовало дату соответствующей процедуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт университета.

«Министерство образования и науки Российской Федерации рассмотрело ходатайство вуза от 13 октября 2017 года и не возражает против проведения конференции работников и обучающихся по выборам ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Иркутский государственный университет” 30 октября 2017 года», — говорится в сообщении.

Данная процедура должна быть проведена в строгом соответствии с действующим законодательством уставом высшего образовательного учреждения.

Напомним, что аттестационная комиссия министерства образования и науки РФ согласовала кандидатуры действующего ректора Иркутского государственного университета Александра Аргучинцева и проректора по научной работе Александра Шмидта для участия в выборах ректора ИГУ.

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