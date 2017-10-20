На территории Хабаровского края объявили штормовое предупреждение
Сильный снег и порывы ветра настигнут северные районы.
Сильный снег и порывы ветра настигнут северные районы.
В Хабаровский край на этих выходных придёт мощный циклон, который принесёт сильный ветер и обильный снег. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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Нарушения в работе возможны на объектах энергоснабжения, ЖКХ. Затруднится
Чтобы предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, спасатели рекомендуют властным ведомствам и структурам проверить работоспособность источников автономной энергии на объектах ЖКХ и социально значимых объектах, уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, привести в готовность технику для исключения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах края, уточнить состояние объектов ЖКХ, водоснабжения, запасы