На территории Хабаровского края объявили штормовое предупреждение

В Хабаровский край на этих выходных придёт мощный циклон, который принесёт сильный ветер и обильный снег. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, непогода обрушится в связи с прохождением западного циклона и его фронтальными разделами. С 21 по 22 октября снег будет идти в части Тугуро-Чумиканском, Охотском, Аяно-Майском районах. Усиление ветра по долинам рек ожидается до 15−20 метров в секунду, а на побережье Охотского моря — до 23−28 метров в секунду.

Нарушения в работе возможны на объектах энергоснабжения, ЖКХ. Затруднится ремонтно-восстановительная деятельность. Ожидается ухудшение транспортного сообщения, в частности — на трассе Комсомольск-на-Амуре — село имени Полины Осипенко. Также специалисты не исключают аварии на судоходстве.