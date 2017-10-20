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08:20 (мск), источник: Восток Медиа

На территории Хабаровского края объявили штормовое предупреждение

Сильный снег и порывы ветра настигнут северные районы.

В Хабаровский край на этих выходных придёт мощный циклон, который принесёт сильный ветер и обильный снег. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, непогода обрушится в связи с прохождением западного циклона и его фронтальными разделами. С 21 по 22 октября снег будет идти в части Тугуро-Чумиканском, Охотском, Аяно-Майском районах. Усиление ветра по долинам рек ожидается до 15−20 метров в секунду, а на побережье Охотского моря — до 23−28 метров в секунду.

Нарушения в работе возможны на объектах энергоснабжения, ЖКХ. Затруднится ремонтно-восстановительная деятельность. Ожидается ухудшение транспортного сообщения, в частности — на трассе Комсомольск-на-Амуре — село имени Полины Осипенко. Также специалисты не исключают аварии на судоходстве.

Чтобы предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций, спасатели рекомендуют властным ведомствам и структурам проверить работоспособность источников автономной энергии на объектах ЖКХ и социально значимых объектах, уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, привести в готовность технику для исключения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах края, уточнить состояние объектов ЖКХ, водоснабжения, запасы материально-технических средств в населённых пунктах и средств медицинской помощи.

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