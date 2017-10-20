В Омской области сотрудники ГИБДД помогли ребенку появиться на свет

Источник: Вести - Новосибирск

На этих кадрах сотрудники ДПС гонятся не за преступником. Они торопятся в роддом. В машине находится женщина, у которой внезапно начались роды. Поэтому дорога каждая минута.

Наталья Бобылева, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Омской области: «К сотрудникам экипажа дорожно-патрульной службы, которые несли службу на 608 километре автодороги Тюмень-Омск, подошла пассажир автомобиля ВАЗ-2105, которая сообщила, что в машине находится дочь, у которой начались преждевременные схватки». .

Полицейские не растерялись. Включили сирену и минуя все дорожные пробки буквально через 5 минут доставили женщину в ближайшее медучреждение — им оказался 6-ой роддом. Хотя рожать Татьяна Берилло собиралась в первом и даже уже туда направлялась. Но маршрут изменился неожиданным поворотом судьбы, малыш решил появиться на свет на неделю раньше запланированного срока.

Татьяна Берилло, жительница Любинского района: «Я по самочувствию думала, что не доеду до первого род дома. В течение часа доча у нас появилась. Всё хорошо, доча вот она наша».

Сегодня Татьяну и её дочь Веронику выписывают домой. Поздравить с рождением ребенка молодую маму пришли и сотрудники дорожно-патрульной службы — те самые, которые оказали помощь в непростой ситуации. Госавтоинспекторы признаются, роды, конечно, принимать им ещё не приходилось, но при необходимости — не испугались бы. .

Андрей Киселёв, заместитель командира взвода № 2 специальной роты ДПС: «В своё время сотрудников ГИБДД обучали на Красном Пути, там есть такая организация медицина катастроф, ну рассказывали поверхностно, что делать нужно. Поэтому, что делать-то, пришлось бы принимать на месте». .