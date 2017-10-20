Бесплатные автомобильные парковки в Челябинске станут платными

Соответствующее постановление за подписью главы Челябинска Тефтелева опубликовано на сайте администрации города.

«Создать платные парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Челябинска, и обеспечить их использование на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Челябинска», — говорится в постановлении.

В перечне платных парковок 68 улиц. Теперь за деньги придется парковаться во всем центре Челябинска. В списке адресов улицы: Елькина, Васенко, Красная, Плеханова, площадь Революции, Коммуны, Кирова, плошать МОПРа, Энгельса, Тимирязева, Труда, Пушкина, Российская, Свердловский проспект.

За четыре года в центре Челябинска планируют создать 8 тысяч платных парковочных мест. Одним из инвесторов проекта готова стать Инвестиционная группа «РВМ Капитал».

По задумке инвесторов, каждая парковка будет оборудована паркоматом, будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории и нанесена разметка. Инвестор предлагает установить тариф за пользование парковкой — 30 рублей в час с 8 до 20 часов, кроме выходных и праздников.

10% от выручки инвестор по концессионному соглашению направляет в бюджет города. Также в бюджет поступают налоги и штрафы за нарушение правил парковки.