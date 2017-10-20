Бесплатные автомобильные парковки в Челябинске станут платными
Автомобильные парковки в Челябинске станут платными. Припарковаться в центре города можно будет только за деньги.
Автомобильные парковки в Челябинске станут платными. Припарковаться в центре города можно будет только за деньги.
Соответствующее постановление за подписью главы Челябинска Тефтелева опубликовано на сайте администрации города.
«Создать платные парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Челябинска, и обеспечить их использование на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Челябинска», — говорится в постановлении.
В перечне платных парковок 68 улиц. Теперь за деньги придется парковаться во всем центре Челябинска. В списке адресов улицы: Елькина, Васенко, Красная, Плеханова, площадь Революции, Коммуны, Кирова, плошать МОПРа, Энгельса, Тимирязева, Труда, Пушкина, Российская, Свердловский проспект.
За четыре года в центре Челябинска планируют создать 8 тысяч платных парковочных мест. Одним из инвесторов проекта готова стать Инвестиционная группа «РВМ Капитал».
По задумке инвесторов, каждая парковка будет оборудована паркоматом, будет проведено озеленение и благоустройство прилегающей территории и нанесена разметка. Инвестор предлагает установить тариф за пользование парковкой — 30 рублей в час с 8 до 20 часов, кроме выходных и праздников.
10% от выручки инвестор по концессионному соглашению направляет в бюджет города. Также в бюджет поступают налоги и штрафы за нарушение правил парковки.
Платно парковаться челябинцы начнут уже в ноябре на Театральной площади.