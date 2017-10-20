Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Как правильно вызывать скорую
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
08:40 (мск), источник: СуперОмск

В омском парке появится каток-сюрприз

В ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ с наступлением зимы будет обустроен каток-сюрприз — он будет находиться между деревьями в зоне, примыкающей к улице Масленникова, сообщила пресс-служба мэрии.

«Такого в Омске раньше, пожалуй, никогда не делали. Мы планомерно выполняем программу развития муниципальных парков, пытаемся использовать оригинальные идеи, чтобы привлечь горожан и гостей Омска. Этот каток станет добрым сюрпризом для наших земляков. Также хочу специально отметить, что при реализации проекта ни одно дерево не пострадает», — уверил и.о. мэра Сергей Фролов.

Работы по сооружению необычного катка уже начались. Сейчас идет подготовка будущей ледовой трассы — выполнено выравнивание основания, произведены отсыпка песком. Также в зоне катка будет смонтирована светодиодная подсветка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь