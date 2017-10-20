В омском парке появится каток-сюрприз

«Такого в Омске раньше, пожалуй, никогда не делали. Мы планомерно выполняем программу развития муниципальных парков, пытаемся использовать оригинальные идеи, чтобы привлечь горожан и гостей Омска. Этот каток станет добрым сюрпризом для наших земляков. Также хочу специально отметить, что при реализации проекта ни одно дерево не пострадает», — уверил и.о. мэра Сергей Фролов.