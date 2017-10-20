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09:16 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики обещают калининградцам дождливые и прохладные выходные

В предстоящие выходные синоптики обещают жителям Калининградской области прохладную погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Калининград.Ru

В субботу и в воскресенье ожидаются дожди. Вероятность осадков — 70−80%. Температура воздуха днём составит +8…11°С, ночью столбик термометра покажет +5…6°С.

Кроме этого, будет дуть ветер переменчивого направления скорость 4−5 метров в секунду.

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