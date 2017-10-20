Синоптики обещают калининградцам дождливые и прохладные выходные
В предстоящие выходные синоптики обещают жителям Калининградской области прохладную погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В предстоящие выходные синоптики обещают жителям Калининградской области прохладную погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В субботу и в воскресенье ожидаются дожди. Вероятность осадков — 70−80%. Температура воздуха днём составит +8…11°С, ночью столбик термометра покажет +5…6°С.
Кроме этого, будет дуть ветер переменчивого направления скорость 4−5 метров в секунду.