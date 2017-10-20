Жители Земли смогут увидеть звездопад в ночь на 21 октября
Лучше всего Ориониды будут видны после полуночи в
Лучше всего Ориониды будут видны после полуночи в
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Астрономы прогнозируют, что в ночь с пятницы на субботу жители Земли смогут увидеть звездопад: своего максимума достигнет метеорный поток в созвездии Ориона — Ориониды, сообщили в Московском планетарии.
Уникальное явление будет вызвано падением в атмосферу Земли «обломков» кометы Галлея. Последний раз она пролетала мимо нашей планеты в 1986 году. Ее оторвавшиеся частицы каждый год достигают земной атмосферы и образуют метеорные потоки: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды.
По данным астрономов, лучше всего наблюдать Ориониды с полуночи до утра в
Обычно частички метеорного роя Орионид врезаются в атмосферу Земли на скорости около 66 километров в секунду. Они бывают белого, красного,