«Примтеплоэнерго» возглавил бывший мэр, прославившийся танцем со стриптизершами
Федор Ярошевич будет наводить порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.
Федор Ярошевич будет наводить порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.
Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго». Руководителем крупнейшего предприятия
Как отметил Андрей Тарасенко, решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго» он принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.
Перед новым директором поставлена задача — навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.
В официальном
По сообщениям в газете «Известия», в 2007 году, Федор Ярошевич, будучи на посту мэра, устроил торжество для элиты калининградского города Балтийска.
«В качестве подарка уважаемой публике градоначальник позвал трех полуголых девиц и станцевал с ними […] зажигательный стриптиз. Съемка его выступления стала самым популярным зрелищем в городе военных моряков», — пишет издание.
К тому же в 2007 году против мэра Ярошевича было возбуждено дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления», а в 2008-ом — областное управление СКП РФ возбудило второе уголовное дело по статье «нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере». О том, чем окончилось расследование данных дел, не сообщается.