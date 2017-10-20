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10:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Примтеплоэнерго» возглавил бывший мэр, прославившийся танцем со стриптизершами

Федор Ярошевич будет наводить порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко назначил нового генерального директора краевого государственного предприятия «Примтеплоэнерго». Руководителем крупнейшего предприятия жилищно-коммунального комплекса региона стал Федор Ярошевич, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Как отметил Андрей Тарасенко, решение о смене генерального директора «Примтеплоэнерго» он принял после оценки деятельности предприятия, признав работу прежнего директора неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги, а также запущенное состояние хозяйства предприятия.

Перед новым директором поставлена задача — навести порядок на предприятии, от которого зависит теплоснабжение городов и районов края.

В официальном пресс-релизе уточняется, что новый генеральный директор «Примтеплоэнерго» Федор Ярошевич имеет большой опыт административно-хозяйственной работы. Он был главой администрации города Балтийска Калининградской области, депутатом Калининградской областной думы, являлся президентом общественного благотворительного фонда «Лукойл-Калининград», председателем совета директоров ОАО «Лукойл-Калининград».

По сообщениям в газете «Известия», в 2007 году, Федор Ярошевич, будучи на посту мэра, устроил торжество для элиты калининградского города Балтийска.

«В качестве подарка уважаемой публике градоначальник позвал трех полуголых девиц и станцевал с ними […] зажигательный стриптиз. Съемка его выступления стала самым популярным зрелищем в городе военных моряков», — пишет издание.

К тому же в 2007 году против мэра Ярошевича было возбуждено дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления», а в 2008-ом — областное управление СКП РФ возбудило второе уголовное дело по статье «нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере». О том, чем окончилось расследование данных дел, не сообщается.

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