Иранца хотят выслать из Екатеринбурга на казнь

Иранца Надера Раоуфи задержали в Екатеринбурге за нарушение паспортного режима. Сейчас иностранец, срок действия разрешающих пребывание документов которого истек еще в 2016 году, находится в спецприемнике. Там он ожидает депортации.

Надер был бы одним из многих, если бы в Иране ему не грозила смертная казнь за вероотступничество: в 2014 году в Москве молодой человек принял православие.

В Центре временного содержания иностранцев в Екатеринбурге подтвердили «Уралинформбюро», что мужчина действительно сейчас находится у них. По словам судебного пристава Ольги Бескурной, до этого Раоуфи какое-то время находится в областном психоневрологическом диспансере. «Решение о выдворении принял Тагилстроевский районный суд еще 11 июля 2017 года: тогда мужчине назначили административный штраф и депортацию», — заявила пристав.