Выходные в Воронеже будут сухими и ясными
В выходные воронежцев ждет ясная и прохладная погода. Тепло будет только в пятницу, 20 октября, — воздух прогреется до +11 градусов.
В выходные воронежцев ждет ясная и прохладная погода. Тепло будет только в пятницу, 20 октября, — воздух прогреется до +11 градусов.
В воскресенье, 22 октября, прольет небольшой дождь. На погоду повлияет обширный циклонический вихрь, который поставляет в регион порции прохладного воздуха и формирует локальные кратковременные дожди.
Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 20 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха достигнет +11 градусов. Ветер северный 5−10 м/с. Самым жарким этот день был в 1966 году, когда воздух прогрелся до +18 градусов. Самым холодным — в 1949 году, когда столбик термометра не поднялся выше +8 градусов.
В субботу, 21 октября, будет переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3 градуса, днем — +7 градусов. Ветер северный 4−9 м/с.
В воскресенье, 22 октября, похолодает — ночью будет 0 градусов, днем +4 градуса. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, ночью 3−8 м/с, днем 5−10 м/с.