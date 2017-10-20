Выходные в Воронеже будут сухими и ясными

В воскресенье, 22 октября, прольет небольшой дождь. На погоду повлияет обширный циклонический вихрь, который поставляет в регион порции прохладного воздуха и формирует локальные кратковременные дожди.

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в пятницу, 20 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха достигнет +11 градусов. Ветер северный 5−10 м/с. Самым жарким этот день был в 1966 году, когда воздух прогрелся до +18 градусов. Самым холодным — в 1949 году, когда столбик термометра не поднялся выше +8 градусов.