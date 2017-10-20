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10:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первый «Настоящий» герой появился в Хабаровске

Хабаровчане могут выставить следующего кандидата на главную роль в фильме.

В рамках проекта «Настоящие» появился первый отснятый короткометражный документальный фильм, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ролик посвящен лучнику, спортсмену на инвалидной коляске Алексею Верещагину. В видео он рассказывает о своей беде, о жизни — «той», в прошлом и настоящей, о том, как не сломаться под ударом судьбы и снова найти себя.

 — Если был дан второй шанс, нужно найти себя. На моем пути встретились люди, которые помогли. Они показали, что и в таком состоянии можно жить. И не просто жить, а работать, зарабатывать деньги, заниматься спортом и учиться чему-то новому, — рассказывает Алексей Верещагин.

Сейчас авторы проекта готовы продолжить снимать короткометражные фильмы о незаметных героях, о настоящих людях, которые отличаются добрыми поступками и могут рассказать свою вдохновляющую историю жизни. Как и было обещано ранее, организаторы открыли прием заявок в гугл-форме на участие в последующих съемках.

 — Стать героем «Настоящих» может хабаровчанин, кандидатуру которого выдвинули его знакомые, друзья, коллеги или родственники. Главное условие — претендент должен проживать в Хабаровске и отличаться добрыми поступками, иметь уникальную историю, которая в полной мере раскроет образ дальневосточника, — напоминает куратор проекта Татьяна Мандрыкина.

Заявки на сайте принимаются до 1 ноября.

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