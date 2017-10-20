В суд поступил иск внука Леонида Брежнева к новосибирским продавцам сувениров

Источник: Sibnovosti.ru

Внук бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева обратился в Октябрьский районный суд Новосибирска с иском к местной компании «Тайм Презентс», использовавшей образ экс-лидера СССР в рекламной кампании.

Как пояснили в пресс-службе Октябрьского суда, истец Андрей Брежнев потребовал взыскать с коммерсантов «неосновательное обогащение и компенсацию морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях». Речь идет о баннере с рекламой ручек Parker, фотографией бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС и его известным изречением «Экономика должна быть экономной», вывешенном осенью 2016 года в витрине новосибирского ЦУМа. Рекламу разместила новосибирская компания «Тайм Презентс», занимающаяся торговлей «бизнес подарков премиум класса».