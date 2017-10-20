В суд поступил иск внука Леонида Брежнева к новосибирским продавцам сувениров
Потомка бывшего генсека ЦК КПСС оскорбило использование фото Брежнева в рекламе.
Потомка бывшего генсека ЦК КПСС оскорбило использование фото Брежнева в рекламе.
Внук бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева обратился в Октябрьский районный суд Новосибирска с иском к местной компании «Тайм Презентс», использовавшей образ
Как пояснили в
В суд Андрей Брежнев обратился практически сразу, в 2016 году, однако пока вердикт не вынесен, иск передается по инстанциям. Сумму иска в суде не уточняют, однако ранее сообщалось, что она является номинальной — 99 рублей. Компания «Тайм Презентс» Предварительное заседание по гражданскому делу в Октябрьском суде назначено на 13 ноября.