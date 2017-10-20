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09:05 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В суд поступил иск внука Леонида Брежнева к новосибирским продавцам сувениров

Потомка бывшего генсека ЦК КПСС оскорбило использование фото Брежнева в рекламе.

Источник: Sibnovosti.ru

Внук бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева обратился в Октябрьский районный суд Новосибирска с иском к местной компании «Тайм Презентс», использовавшей образ экс-лидера СССР в рекламной кампании.

Как пояснили в пресс-службе Октябрьского суда, истец Андрей Брежнев потребовал взыскать с коммерсантов «неосновательное обогащение и компенсацию морального вреда по факту использования изображения Брежнева Леонида Ильича в рекламных целях». Речь идет о баннере с рекламой ручек Parker, фотографией бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС и его известным изречением «Экономика должна быть экономной», вывешенном осенью 2016 года в витрине новосибирского ЦУМа. Рекламу разместила новосибирская компания «Тайм Презентс», занимающаяся торговлей «бизнес подарков премиум класса».

В суд Андрей Брежнев обратился практически сразу, в 2016 году, однако пока вердикт не вынесен, иск передается по инстанциям. Сумму иска в суде не уточняют, однако ранее сообщалось, что она является номинальной — 99 рублей. Компания «Тайм Презентс» Предварительное заседание по гражданскому делу в Октябрьском суде назначено на 13 ноября.

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