Прокуратура и суд разрушили «семью» в Агаповском районе

Брак жительницы Агаповского района с гражданином Таджикистана окончательно признан недействительным — вышестоящий суд признал семью россиянки и мигранта фикцией, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя прокуратуры Челябинской области Наталью Мамаеву.

В ходе проверки прокуратура Ленинского района Магнитогорска выявила целую семью, женщины которой вступают в брак с гражданами Таджикистана с целью получения материальной выгоды — две сестры и их родная тетя получали за фиктивные браки по 2−3 тыс. рублей ежемесячно, в свою очередь, мигранты могли надеяться на ускоренную ассимиляцию в России.

«Установлено, что ответчики заключили брак без намерения создать семью, для получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации. В ходе проведения проверки указанные обстоятельства подтвердились: о фиктивности брака свидетельствовали раздельное проживание, отсутствие ведения совместного хозяйства, обращение в отдел по вопросам миграции непосредственно после регистрации брака», — сообщила Наталья Мамаева.

Выявив нарушение закона, прокурор обратился в суд с иском о признании всех браков недействительными. Один из ответчиков обжаловал решение Ленинского райсуда Магнитогорска, однако апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, жалобу гражданина Таджикистана — без удовлетворения.