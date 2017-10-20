В РО увеличат штрафы за нарушение правил благоустройства и содержания безнадзорных животных

Так, за нарушение правил благоустройства в муниципальных образованиях максимальный размер штрафа для физлиц увеличивается до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 70 тыс. рублей.

При повторном нарушении максимальный размер штрафа возрастает для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.

За нарушение правил содержания безнадзорных животных предлагается установить штраф на должностных лиц в размере от 2 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 10 до 20 тыс. лиц. Такие же размеры штрафа будут действовать и за нарушение правил отлова животных.