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10:14 (мск), источник: Городской репортер

В РО увеличат штрафы за нарушение правил благоустройства и содержания безнадзорных животных

В Ростовской области приняли поправки в областной закон об административных правонарушениях, которые ужесточат штрафы за нарушение правил благоустройства и содержания безнадзорных животных, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Так, за нарушение правил благоустройства в муниципальных образованиях максимальный размер штрафа для физлиц увеличивается до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 70 тыс. рублей.

При повторном нарушении максимальный размер штрафа возрастает для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 100 тыс. рублей.

За нарушение правил содержания безнадзорных животных предлагается установить штраф на должностных лиц в размере от 2 до 5 тыс. рублей, на юридических лиц — от 10 до 20 тыс. лиц. Такие же размеры штрафа будут действовать и за нарушение правил отлова животных.

«Устанавливается ответственность за нарушение правил отлова и содержания безнадзорных собак и кошек. Это также имеет отношение к созданию комфортной городской среды, так как в последнее время мы можем наблюдать стихийный рост “самовольных” приютов для безнадзорных животных, в которых не соблюдаются элементарные правила содержания», — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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