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17:03 (мск), источник: АиФ Казань

Казанец завоевал золото на чемпионате мира WorldSkills

Казанец Вадим Поляков завоевал золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» на чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба министерства строительства РТ.

Россия получила шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали в финале чемпионата мира WorldSkills. Золото завоевали шесть участников — Леонид Шмаков (в компетенции «технологии системного администрирования»), Анна Дербенева (IT-технологии для бизнеса), Константин Ларин (вэб-дизайн), Никита Степин (ювелирное искусство), Вадим Поляков (специалист по холодильному оборудованию и системам кондиционирования), а также Глеб Шмонин (грузоперевозки).

Серебряные награды получили Андрей Дюбанов и Павел Фадеев (мобильная робототехника), Умар Нуршинов (визуальный мерчандайзинг), Егор Костиков (парикмахерское искусство) и Николай Ларионов (техническое обслуживание грузовой техники).

Бронзу завоевал каменщик Рафаэль Лазин.

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