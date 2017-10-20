Казанец завоевал золото на чемпионате мира WorldSkills

Россия получила шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали в финале чемпионата мира WorldSkills. Золото завоевали шесть участников — Леонид Шмаков (в компетенции «технологии системного администрирования»), Анна Дербенева (IT-технологии для бизнеса), Константин Ларин (вэб-дизайн), Никита Степин (ювелирное искусство), Вадим Поляков (специалист по холодильному оборудованию и системам кондиционирования), а также Глеб Шмонин (грузоперевозки).