Казанец завоевал золото на чемпионате мира WorldSkills
Казанец Вадим Поляков завоевал золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» на чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в
Казанец Вадим Поляков завоевал золотую медаль в компетенции «Холодильная техника и кондиционирование» на чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в
Россия получила шесть золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали в финале чемпионата мира WorldSkills. Золото завоевали шесть участников — Леонид Шмаков (в компетенции «технологии системного администрирования»), Анна Дербенева (IT-технологии для бизнеса), Константин Ларин (вэб-дизайн), Никита Степин (ювелирное искусство), Вадим Поляков (специалист по холодильному оборудованию и системам кондиционирования), а также Глеб Шмонин (грузоперевозки).
Серебряные награды получили Андрей Дюбанов и Павел Фадеев (мобильная робототехника), Умар Нуршинов (визуальный мерчандайзинг), Егор Костиков (парикмахерское искусство) и Николай Ларионов (техническое обслуживание грузовой техники).
Бронзу завоевал каменщик Рафаэль Лазин.