Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Путин ответил анекдотом на слова о том, что по нему будут скучать
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10:08 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фиолетовый сквер «Амур» открылся в Комсомольске

Событие приурочено ко Дню рождения Хабаровского края.

Сквер возле гостиницы «Амур» торжественно открылся в Комсомольске-на-Амуре после реконструкции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ходе ремонта здесь были снесены старые деревья, разбиты цветники, обновлена система освещения, установлено восемь новых городских диванов с боковинами и парковых скамеек, 12 урн.

Но главной особенностью сквера стали фиолетовые пешеходные дорожки. Они были созданы по новой для города технологии. Покрытие представляет собой обычный асфальт, на который нанесён штампованный рисунок. Для этого состав нагревается до пластичного состояния, и в него впечатывается штамп. При этом сохраняется ровность поверхности, швов и чёткость рисунка. Сверхпрочная пропитка особым составом придаёт дополнительную прочность и долговечность. Это позволит покрытию дольше выдержать натиск каблуков и процесс зимней снегоуборки. По словам подрядчика, данный метод использован впервые не только в Комсомольске, но и на всем Дальнем Востоке. Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», жители Комсомольска на новинку отреагировали неоднозначно. Некоторым фиолетовый асфальт показался безвкусицей.

Также в сквере установлены арт-объекты — фигуры мужчины и женщины, сидящих на скамейках. Общественное пространство обрело новый облик благодаря проекту «Городская среда». На благоустройство было затрачено около 8 млн рублей.

Торжественное открытие сквера состоялось в День 79-летия Хабаровского края.

Напомним, что в этом году по программе «Городская среда» в Комсомольске будет отремонтирована площадь Юности, выполнено благоустройство Яблоневой аллеи и двух скверов — в начале и конце улицы Калинина, а также ремонт 56 дворов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Хабаровское колесо обозрения: бесплатно и навсегда
Ощутить осеннее тепло хабаровчанам помешает дождь
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, и системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь