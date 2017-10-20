Фиолетовый сквер «Амур» открылся в Комсомольске

Но главной особенностью сквера стали фиолетовые пешеходные дорожки. Они были созданы по новой для города технологии. Покрытие представляет собой обычный асфальт, на который нанесён штампованный рисунок. Для этого состав нагревается до пластичного состояния, и в него впечатывается штамп. При этом сохраняется ровность поверхности, швов и чёткость рисунка. Сверхпрочная пропитка особым составом придаёт дополнительную прочность и долговечность. Это позволит покрытию дольше выдержать натиск каблуков и процесс зимней снегоуборки. По словам подрядчика, данный метод использован впервые не только в Комсомольске, но и на всем Дальнем Востоке. Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», жители Комсомольска на новинку отреагировали неоднозначно. Некоторым фиолетовый асфальт показался безвкусицей.