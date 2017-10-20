Фиолетовый сквер «Амур» открылся в Комсомольске
Событие приурочено ко Дню рождения Хабаровского края.
Событие приурочено ко Дню рождения Хабаровского края.
Сквер возле гостиницы «Амур» торжественно открылся в
В ходе ремонта здесь были снесены старые деревья, разбиты цветники, обновлена система освещения, установлено восемь новых городских диванов с боковинами и парковых скамеек, 12 урн.
Но главной особенностью сквера стали фиолетовые пешеходные дорожки. Они были созданы по новой для города технологии. Покрытие представляет собой обычный асфальт, на который нанесён штампованный рисунок. Для этого состав нагревается до пластичного состояния, и в него впечатывается штамп. При этом сохраняется ровность поверхности, швов и чёткость рисунка. Сверхпрочная пропитка особым составом придаёт дополнительную прочность и долговечность. Это позволит покрытию дольше выдержать натиск каблуков и процесс зимней снегоуборки. По словам подрядчика, данный метод использован впервые не только в Комсомольске, но и на всем Дальнем Востоке. Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», жители Комсомольска на новинку отреагировали неоднозначно. Некоторым фиолетовый асфальт показался безвкусицей.
Также в сквере установлены
Торжественное открытие сквера состоялось в День 79-летия Хабаровского края.
Напомним, что в этом году по программе «Городская среда» в Комсомольске будет отремонтирована площадь Юности, выполнено благоустройство Яблоневой аллеи и двух скверов — в начале и конце улицы Калинина, а также ремонт 56 дворов.