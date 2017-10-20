Две школы Иркутской области отмечают юбилеи

В школе Култука в честь юбилея состоится праздничный концерт. Напомним, для образовательного учреждение в 2013 году было сдано в эксплуатацию новое здание — старое серьезно пострадало в результате землетрясения в 2008 году. «Этот знаковый юбилей — хороший повод взглянуть на будущее, вспоминая прошлое. За сто пятнадцать лет написана славная и весомая история: от первой церковно-приходской школы до высококлассной общеобразовательной организации Слюдянского района. Отрадно, что благодаря стараниям, любви и заботе дружного коллектива, в ней создана теплая семейная обстановка и созданы комфортные условия для всестороннего развития личности юных сибиряков», — отметил Сергей Брилка.

Другая школа — практически ровесница самого села Филипповск, основанного в 1907 году. Сейчас образовательное учреждение размещается в здании 1995 года постройки. И как отмечают в школе, окна и двери уже требуют замены. Всего здесь 85 учащихся, из которых семеро — первоклассники. «В 2017-м по сравнению с предыдущими годами первоклассников значительно больше, последнее время было два-три человека, а здесь сразу семеро. В своё время школа строилась из расчёта, что её будут посещать учащиеся не только Филипповска, но и соседних сел, но даже с учетом подвоза учеников школа загружена на треть. Надеемся, что в перспективе количество обучающихся увеличится», — говорит глава села Александр Федосеев. В честь юбилея в СОШ планируют провести торжественную линейку, чтобы и педагоги, и учащиеся, и выпускники могли сказать добрые слова в адрес школы. В своём поздравлении Сергей Брилка особо отметил важность труда педагогов на селе.