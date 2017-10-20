Дорожники займутся ремонтом сразу на шести трассах Ленобласти

А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
— км 20−21 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 10:00 до 18:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»
— км 25−9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00 обследование проезжей части (замеры колейности).
Р-21 «Кола»
— км 28 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 16:00, уборка наносного грунта из РП.
М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:
— км 624 ограничения движения в направлении
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 132−133 п/п через ж/д пути ограничение движения в обе стороны 08:00 до 16:00, работы в РП по л.с установка делиниаторов.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 21 — 34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия;.
— км 45 — 65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия.
Р-23
— км 46 — 54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия;.
— км 158 — 170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия (выборочно);.
— км 174 — 177 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия.