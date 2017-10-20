Дорожники займутся ремонтом сразу на шести трассах Ленобласти

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 20−21 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 10:00 до 18:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 25−9 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00 обследование проезжей части (замеры колейности).

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 28 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 16:00, уборка наносного грунта из РП.

М-10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург:

— км 624 ограничения движения в направлении Санкт-Петербурга с 08:00 до 16:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 132−133 п/п через ж/д пути ограничение движения в обе стороны 08:00 до 16:00, работы в РП по л.с установка делиниаторов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 21 — 34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия;.

— км 45 — 65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 46 — 54 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия;.

— км 158 — 170 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов а/б покрытия (выборочно);.