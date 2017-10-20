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10:06 (мск), источник: Восток Медиа

Делегаты ВФМС-2017 поздравили Хабаровский край с Днём Рождения

Молодёжь записала видеообращение, в котором поучаствовали представители иностранных делегаций.

Участники делегации, представляющие Хабаровский край на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, записали видеообращение, в котором поздравили регион с 79-й годовщиной его образования. Создатели ролика обратились за поддержкой к представителям иностранных гостей, поэтому в результате он получился интернациональным, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Мы нашли несколько колоритных ребят из других стран, записывали их в национальных костюмах, либо в экипировке, отражающей их регион. Чаще всего это были парочки — мальчик и девочка. Также мы записали несколько общих видов нашей делегации», — рассказал корреспонденту агентства председатель комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Евгений Дёмин.

Финальную «кричалку» молодые люди записали возле главного олимпийского медиа-центра Сочи, пожелав региону роста и процветания (см. видео).

Как писало РИА «Восток-Медиа», Хабаровский край отмечает 79-летие образования сегодня, 20 октября. Свои поздравления жителям региона адресовали, в частности, губернатор Вячеслав Шпорт, глава Минвостокразвития Александр Галушка и полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Сегодня же в краевом музыкальном театре пройдёт торжественное собрание. Вячеслав Шпорт поощрит лучших представителей региона. В честь торжества в районах пройдут благотворительные молодёжные и ветеранские акции, соревнования, выставки-презентации.

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