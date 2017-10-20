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10:05 (мск), источник: Восток Медиа

Лучшим преподавателям Хабаровского края вручили премии губернатора

Каждому педагогу досталось по 100 тысяч рублей.

В дальневосточной столице наградили лучших преподавателей Хабаровского края. Лауреатами премии в области профессионального образования стали 19 представителей вузов, колледжей и техникумов.

«Дальний Восток объявлен президентом России приоритетным направлением в развитии страны, и именно вы способны подготовить высококвалифицированные кадры для предприятий не только Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока», — отметил заместитель председателя правительства края — министр культуры Александр Федосов, который вручал педагогам награды.

Премии губернатора присуждают преподавателям с 2002 года. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, за это время лауреатами стали 314 представителей отрасли. С 2015 года сумму премии увеличили, она составила 100 тысяч рублей.

«Чествование лучших педагогов уже давно стало традицией. Это признание их заслуг в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов для производства и социальной сферы нашего региона», — подчеркнула министр образования и науки края Алла Кузнецова.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что власти города также выразили благодарность педагогам города и края. За подвиги в учительском деле лучших наградили ценными подарками и концертом известного артиста — Авраама Руссо.

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