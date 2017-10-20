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10:18 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Солнце сменится дождем — какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

Краснодар, 20 октября, KrasnodarMedia. Выходные в Краснодарском крае ожидаются переменчивыми. В субботу будет тепло — до 21−22 выше нуля в Краснодаре. В воскресенье почти по всей территории Кубани пройдут кратковременные осадки — до 20 выше нуля на черноморском побережье края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на кубанский Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 765 мм рт. ст. 2 м/с

В Краснодаре в пятницу, 20 октября, без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха днем 20−22°. Теплой будет и суббота — до 21 выше нуля. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до 17 тепла.

В Краснодарском крае 20 октября без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха днем 17−22°. На Черноморском побережье без осадков, в горной части местами туман. Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с, в районе Новороссийска местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 19−24°.

В субботу, 21 октября, на Кубани без осадков. Температура воздуха ночью 6−11°, днем 16−21°.

В воскресенье, 22 октября, местами по краю кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем 13−18°.

На Черноморском побережье в субботу до 22 тепла, в воскресенье местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска 9−14 м/с, возможны порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 8−13°; днем 15−20°.

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