Солнце сменится дождем — какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В Краснодаре в пятницу, 20 октября, без осадков. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха днем 20−22°. Теплой будет и суббота — до 21 выше нуля. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и до 17 тепла.

В Краснодарском крае 20 октября без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха днем 17−22°. На Черноморском побережье без осадков, в горной части местами туман. Ветер юго-восточный, южный 6−11 м/с, в районе Новороссийска местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 19−24°.

В субботу, 21 октября, на Кубани без осадков. Температура воздуха ночью 6−11°, днем 16−21°.

В воскресенье, 22 октября, местами по краю кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха днем 13−18°.