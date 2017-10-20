Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Взрыв на газопроводе: столб огня поднялся на 15-20 метров
«Самое равнодушное высказывание»: СМИ о фразе Собчак про кампанию
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Тарантино покаялся в бездействии во время домогательств Вайнштейна

Американский режиссер Квентин Тарантино признался, что на протяжении десятилетий знал о сексуальных домогательствах своего друга, продюсера Харви Вайнштейна. Его слова передает The New York Times.

Источник: AFP 2017
Я знал достаточно для того, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это были не слухи, я знал об этом не понаслышке.
Квентин Тарантино
Режиссер

Кинематографист подчеркнул, что ему стоило принять меры и отказаться от сотрудничества с Вайнштейном.

Читайте также
Ведущая Первого канала рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна

Ранее в октябре Тарантино сообщил, что обвинения продюсера в сексуальных домогательствах ошарашили его.

Вайнштейн был продюсером нескольких фильмов Тарантино, в том числе «Криминального чтива», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, и системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь