Тарантино покаялся в бездействии во время домогательств Вайнштейна

Я знал достаточно для того, чтобы сделать больше, чем я сделал. Это были не слухи, я знал об этом не понаслышке.
Квентин ТарантиноРежиссер
Кинематографист подчеркнул, что ему стоило принять меры и отказаться от сотрудничества с Вайнштейном.
Ранее в октябре Тарантино сообщил, что обвинения продюсера в сексуальных домогательствах ошарашили его.
Вайнштейн был продюсером нескольких фильмов Тарантино, в том числе «Криминального чтива», «Джеки Браун», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».
Среди актрис, заявивших о приставаниях Вайнштейна, — Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне скандала продюсера уволили с поста сопредседателя компании The Weinstein Company, которую он основал в 2005 году.