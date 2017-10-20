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10:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Участников фестиваля «Кухня без границ» наградили в Хабаровске

Фестиваль «Кухня без границ» завершился в Хабаровске. Участники собрались во дворце дружбы «Русь» 19 октября. Там они представили свои национальные блюда и получили дипломы, сообщает портал «Губерния».

Источник: Губерния онлайн

Напомним, фестиваль «Кухня без границ» длился несколько месяцев. Конкурсанты рассказывали о своих традициях и делились секретами мастерства на радио «Восток России» и в эфире телеканала «Губерния». Участники готовили национальные блюда в программе «Будет вкусно» с Валентиной Олексенко — при этом они не могли использовать усилители вкуса и красители. Кроме того, сюжеты о жизни национальных объединений выходили в программе «Большой город. Live». Корреспонденты побывали в гостях у татар, евреев, белорусов, русских, корейцев и нанайцев.

Во дворце дружбы «Русь» на столах оказались блюда от всех шестнадцати участников.

«Наш стол называется казаку до смаку — значит “вкусно казаку”. Украинцы любят мясо, особенно свинину, сало, — рассказывает рассказала представительница общества украинской культуры края “Зеленый клин” Галина Желева. — [Вот тут] тыква, в ней находится свинина с грибами. Это блюдо тоже называется казаку до смаку, в нем гречка, колбаса копченая и сосиска. Еще у нас есть запеканка и вареники».

Лучших среди участников фестиваля выбирать не стали. Дипломами наградили всех мастеров и поваров. По словам организаторов, главная цель фестиваля — просвещение.

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