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10:03 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбурженка вошла в число красивейших стюардесс мира

Екатерина Столярова работает в «Уральских авиалиниях».

Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова вышла в финал международного конкурса Topstewardess 2017. Екатеринбурженка блестяще прошла экзамен по аварийно-спасательному оборудованию и основам воздушного законодательства, а также стресс-собеседование, набрав наибольшее количество баллов.

Теперь ей предстоит борьба за корону с 23 коллегами из других авиакомпаний.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Уральских авиалиний», Екатерина убедительно продемонстрировала не только свое безграничное обаяние, сильный уральский характер, но и высокие профессиональные качества, знание дела и любовь к небу.

«Topstewardess 2017 — это не просто конкурс красоты среди бортпроводниц. Это событие, где мы можем показать себя как профессионала авиации, поучиться друг у друга и рассказать о любимой авиакомпании. Для меня это в первую очередь — проверка себя и своих возможностей. И конечно, я готова побороться за титул самой красивой стюардессы мира в финале конкурса!» — поделилась Екатерина.

Бортпроводницы «Уральских авиалиний» ежегодно участвуют в профессиональном конкурсе на звание самой красивой стюардессы. В прошлом году сотрудница авиакомпании завоевала титул второй вице-мисс среди 1000 с лишним девушек со всей страны. В этом году в состязании примут участие представительницы не только российских, но и зарубежных авиаперевозчиков.

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