Екатеринбурженка вошла в число красивейших стюардесс мира

Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова вышла в финал международного конкурса Topstewardess 2017. Екатеринбурженка блестяще прошла экзамен по аварийно-спасательному оборудованию и основам воздушного законодательства, а также стресс-собеседование, набрав наибольшее количество баллов.

Теперь ей предстоит борьба за корону с 23 коллегами из других авиакомпаний.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Уральских авиалиний», Екатерина убедительно продемонстрировала не только свое безграничное обаяние, сильный уральский характер, но и высокие профессиональные качества, знание дела и любовь к небу.

«Topstewardess 2017 — это не просто конкурс красоты среди бортпроводниц. Это событие, где мы можем показать себя как профессионала авиации, поучиться друг у друга и рассказать о любимой авиакомпании. Для меня это в первую очередь — проверка себя и своих возможностей. И конечно, я готова побороться за титул самой красивой стюардессы мира в финале конкурса!» — поделилась Екатерина.