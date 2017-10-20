Екатеринбурженка вошла в число красивейших стюардесс мира
Екатерина Столярова работает в «Уральских авиалиниях».
Екатерина Столярова работает в «Уральских авиалиниях».
Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова вышла в финал международного конкурса Topstewardess 2017. Екатеринбурженка блестяще прошла экзамен по
Теперь ей предстоит борьба за корону с 23 коллегами из других авиакомпаний.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
«Topstewardess 2017 — это не просто конкурс красоты среди бортпроводниц. Это событие, где мы можем показать себя как профессионала авиации, поучиться друг у друга и рассказать о любимой авиакомпании. Для меня это в первую очередь — проверка себя и своих возможностей. И конечно, я готова побороться за титул самой красивой стюардессы мира в финале конкурса!» — поделилась Екатерина.
Бортпроводницы «Уральских авиалиний» ежегодно участвуют в профессиональном конкурсе на звание самой красивой стюардессы. В прошлом году сотрудница авиакомпании завоевала титул второй