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10:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

МЧС предупреждает новосибирцев о сильном ветре и густом тумане

НОВОСИБИРСК, 20 октября, ФедералПресс. МЧС Новосибирской области предупреждает об усилении ветра и тумана в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным синоптиков, в Новосибирской области ветер усилится до 4−9 метров в секунду ночью с порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается ветер 7−12 метров в секунду с порывами до 20 метров.

Также ожидается, что область накроет густой туман в утренние часы, поэтому спасатели рекомендуют водителей быть максимально бдительными на дорогах, не совершать опасных маневров и соблюдать дистанцию.

«Чем гуще туман, тем должна быть больше дистанция между автомобилями. Знайте, что габаритные огни, просматривающиеся впереди, могут оказаться не двигающегося, а стоящего транспорта», — отметили в ведомстве.

Также при сильном ветре МЧС рекомендует закрывать форточки, не стоять под шаткими конструкциями, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также быть предельно осторожными с огнем.

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