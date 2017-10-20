МЧС предупреждает новосибирцев о сильном ветре и густом тумане
НОВОСИБИРСК, 20 октября, ФедералПресс. МЧС Новосибирской области предупреждает об усилении ветра и тумана в регионе. Об этом сообщили в
НОВОСИБИРСК, 20 октября, ФедералПресс. МЧС Новосибирской области предупреждает об усилении ветра и тумана в регионе. Об этом сообщили в
По данным синоптиков, в Новосибирской области ветер усилится до 4−9 метров в секунду ночью с порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается ветер 7−12 метров в секунду с порывами до 20 метров.
Также ожидается, что область накроет густой туман в утренние часы, поэтому спасатели рекомендуют водителей быть максимально бдительными на дорогах, не совершать опасных маневров и соблюдать дистанцию.
«Чем гуще туман, тем должна быть больше дистанция между автомобилями. Знайте, что габаритные огни, просматривающиеся впереди, могут оказаться не двигающегося, а стоящего транспорта», — отметили в ведомстве.
Также при сильном ветре МЧС рекомендует закрывать форточки, не стоять под шаткими конструкциями, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также быть предельно осторожными с огнем.