МЧС предупреждает новосибирцев о сильном ветре и густом тумане

По данным синоптиков, в Новосибирской области ветер усилится до 4−9 метров в секунду ночью с порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается ветер 7−12 метров в секунду с порывами до 20 метров.

Также ожидается, что область накроет густой туман в утренние часы, поэтому спасатели рекомендуют водителей быть максимально бдительными на дорогах, не совершать опасных маневров и соблюдать дистанцию.

«Чем гуще туман, тем должна быть больше дистанция между автомобилями. Знайте, что габаритные огни, просматривающиеся впереди, могут оказаться не двигающегося, а стоящего транспорта», — отметили в ведомстве.