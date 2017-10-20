В Волгограде сегодня и в выходные ждут дождя
В Волгограде 20 октября синоптики Волгоградского ЦГМС ожидают дождь, сообщают о тумане и в целом погода нынче будет довольно пасмурная, сообщает ВДТВ.
В Волгограде 20 октября синоптики Волгоградского ЦГМС ожидают дождь, сообщают о тумане и в целом погода нынче будет довольно пасмурная, сообщает ВДТВ.
Воздух днем в Волгограде прогреется до +13…+15ºС. Усугубит осеннее настроение северный ветер, сила которого до 11 метров в секунду.
В субботу, 21 октября, в городе дождь и ветер, температура воздуха до +10ºС, ночью — не выше +5ºС.
Днем в воскресенье по области и в Волгограде ожидается дождь. Днем упадет температура — до +5…+7ºС, ночью в городе около 0ºС.