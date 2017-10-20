В Волгограде сегодня и в выходные ждут дождя

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Воздух днем в Волгограде прогреется до +13…+15ºС. Усугубит осеннее настроение северный ветер, сила которого до 11 метров в секунду.

В субботу, 21 октября, в городе дождь и ветер, температура воздуха до +10ºС, ночью — не выше +5ºС.