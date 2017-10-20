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10:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде сегодня и в выходные ждут дождя

В Волгограде 20 октября синоптики Волгоградского ЦГМС ожидают дождь, сообщают о тумане и в целом погода нынче будет довольно пасмурная, сообщает ВДТВ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 82% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Волгоградское деловое телевидение

Воздух днем в Волгограде прогреется до +13…+15ºС. Усугубит осеннее настроение северный ветер, сила которого до 11 метров в секунду.

В субботу, 21 октября, в городе дождь и ветер, температура воздуха до +10ºС, ночью — не выше +5ºС.

Днем в воскресенье по области и в Волгограде ожидается дождь. Днем упадет температура — до +5…+7ºС, ночью в городе около 0ºС.

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