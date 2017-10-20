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13:24 (мск), источник: Вести - Воронеж

Метеорологи рассказали, когда в Воронежской области пройдёт первый снег

Пока же в регионе стоит аномально тёплая погода.

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Источник: Вести - Воронеж

Первый снег в Воронежской области может пойти уже во вторник, 24 октября. Но снежного покрова, конечно, не будет, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков.

Пока в Воронежской области установилась аномально тёплая погода — на 4−5 градусов выше нормы, но уже в выходные ей на смену придёт похолодание.

— В ближайшие дни погоду определит антициклон. Сейчас он находится севернее Москвы, но постепенно будет усиливаться. Ясная погода будет способствовать выхолаживанию, по ночам будет холодно. Но всё идёт согласно нормам: всё-таки ноябрь зимний месяц, и хорошо, что календарная зима наступает плавно, без резкого перепада температур. Мы успеем привыкнуть к холоду, — рассказал Александр Сушков.

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