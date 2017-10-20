Метеорологи рассказали, когда в Воронежской области пройдёт первый снег
Пока же в регионе стоит аномально тёплая погода.
Пока же в регионе стоит аномально тёплая погода.
Первый снег в Воронежской области может пойти уже во вторник, 24 октября. Но снежного покрова, конечно, не будет, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков.
Пока в Воронежской области установилась аномально тёплая погода — на 4−5 градусов выше нормы, но уже в выходные ей на смену придёт похолодание.
— В ближайшие дни погоду определит антициклон. Сейчас он находится севернее Москвы, но постепенно будет усиливаться. Ясная погода будет способствовать выхолаживанию, по ночам будет холодно. Но всё идёт согласно нормам: