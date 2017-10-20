Метеорологи рассказали, когда в Воронежской области пройдёт первый снег

Источник: Вести - Воронеж

Первый снег в Воронежской области может пойти уже во вторник, 24 октября. Но снежного покрова, конечно, не будет, рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков.

Пока в Воронежской области установилась аномально тёплая погода — на 4−5 градусов выше нормы, но уже в выходные ей на смену придёт похолодание.