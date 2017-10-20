Хабаровскую набережную теперь охраняют львы

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице продолжается преображение набережной. Теперь на ней поселились львы — две скульптуры хищников установили возле пешеходного фонтана, однако на этом месте цари зверей не получат постоянной прописки — их перенесут на лестницу, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«На изготовление львов ушло три месяца, они сделаны из бетона. Работа была интересной, делал подобные скульптуры второй раз в жизни. Пока подобных заказов не поступало», — рассказал корреспонденту агентства скульптор Роман Босов.

Заказчиком скульптур стало краевое правительство. Региональные власти решили восстановить историческую справедливость и вернуть на набережную львов. Тогда они стояли у входа в центральный парк культуры и отдыха: одного изобразили бегущим, другого — гордо стоящим. Исторический подтекст Роман Босов оставил в стороне и создал своих, авторских львов, при этом постарался сделать их антивандальными. По этой причине его хищники лежат.

Одним из вариантов стала зимовка хищников в мастерской скульптора, однако в итоге заказчик решил не прятать их, а быстрее показать горожанам. Львов намерены переселить в другое место, поэтому строители не стали убирать монтажные петли. Планируется, что цари зверей будут охранять вход в парковую зону стадиона имени Ленина.

«Мы планируем переселить львов в следующем году на лестницу с улицы Шевченко. Но предварительно мы реконструируем эту лестницу. Ориентировочно это произойдёт в июне 2018 года», — сообщил директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.