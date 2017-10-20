В Башкирии изменится расписание пригородных поездов
Пассажирская компания опубликовала свежие данные.
Пассажирская компания опубликовала свежие данные.
Пригородная пассажирская компания республики по просьбам пассажиров изменила расписание ряда пригородных поездов.
Итак, какие изменения ожидаются с 1 ноября:
— станция Тавтиманово (отправление в 3:43) — станция Дема (прибытие в 5:09).
— станция Дема (отправление 5:01) — Шакша (прибытие 5:42), который потом отправится до станции Кандры (прибытие 8:17).
— станция
— станция Шакша (6:24) — станция Дема (5:57минут). Далее данный поезд от Демы в 6:59 отправится на станцию Инзер, куда прибудет в 10:08.
— Информацию об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов можно узнать возле касс на станциях, вокзалах и на официальной сайте, — отметил