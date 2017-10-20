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10:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменится расписание пригородных поездов

Пассажирская компания опубликовала свежие данные.

Источник: Агентство «Москва»

Пригородная пассажирская компания республики по просьбам пассажиров изменила расписание ряда пригородных поездов.

Итак, какие изменения ожидаются с 1 ноября:

— станция Тавтиманово (отправление в 3:43) — станция Дема (прибытие в 5:09).

— станция Дема (отправление 5:01) — Шакша (прибытие 5:42), который потом отправится до станции Кандры (прибытие 8:17).

— станция Улу-Теляк (4:07) — станция Дема (6:07минут).

— станция Шакша (6:24) — станция Дема (5:57минут). Далее данный поезд от Демы в 6:59 отправится на станцию Инзер, куда прибудет в 10:08.

— Информацию об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов можно узнать возле касс на станциях, вокзалах и на официальной сайте, — отметил пресс-секретарь Башкортостанской ППК.

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