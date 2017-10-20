В Казахстане будут лишать водительских прав за долги по алиментам

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. В Казахстане отцов-должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Выступая на республиканском форуме отцов заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Елена Тарасенко рассказала, что сегодня в стране данные единого реестра должников по алиментам используются для введения ограничительных мер к должникам.

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«В частности, предусмотрены: приостановление выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, реализация имущества с электронных торгов. Предполагается также проработать вопрос исполнения действующей ограничительной меры — приостановление водительских прав должников», — сказала Елена Тарасенко.

По озвученным ею данным, за последние два года были трудоустроены 14,5 тысяч должников, для того чтобы они выполняли свои обязанности. Помимо этого, матери-одиночки, освобождены от сбора доказательств, работают ли отцы, а статья о неуплате алиментов переведена из частной в частно-публицистическую категорию.

Вместе с тем Елена Тарасенко констатировала, что в республике имеется тенденция к увеличению разводов и рождению ребенка в не брака. В стране распадается каждый третий брак, увеличилась доля разводов супругов имеющих несовершеннолетних детей.