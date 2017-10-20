В Казахстане будут лишать водительских прав за долги по алиментам
По данным нацкомиссии по делам женщин, каждый третий брак в стране заканчивается разводом.
По данным нацкомиссии по делам женщин, каждый третий брак в стране заканчивается разводом.
АСТАНА, 20 окт — Sputnik. В Казахстане
Выступая на республиканском форуме отцов заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин и
«В частности, предусмотрены: приостановление выдачи и действия лицензий, разрешений и специальных прав, реализация имущества с электронных торгов. Предполагается также проработать вопрос исполнения действующей ограничительной меры — приостановление водительских прав должников», — сказала Елена Тарасенко.
По озвученным ею данным, за последние два года были трудоустроены 14,5 тысяч должников, для того чтобы они выполняли свои обязанности. Помимо этого,
Вместе с тем Елена Тарасенко констатировала, что в республике имеется тенденция к увеличению разводов и рождению ребенка в не брака. В стране распадается каждый третий брак, увеличилась доля разводов супругов имеющих несовершеннолетних детей.
Также, по ее словам, в обществе участились случаи насилия и жестокого обращения в семье. Она отметила необходимоcть усиления идеологической работы по укреплению института семьи.