Блокирующий чувство голода укол позволил быстро снизить вес
Инъекция белка, уменьшающего аппетит, помогла обезьянам избавиться от лишнего веса и снизила риск развития диабета.
Инъекция белка, уменьшающего аппетит, помогла обезьянам избавиться от лишнего веса и снизила риск развития диабета.
С подробностями исследования можно ознакомиться в Science Translational Medicine.
Ученых во главе с Мюриэл Веньянт из фармацевтической компании Amgen заинтересовал белок GDF15, который естественным образом регулирует массу тела людей и животных. Ранее ученые вводили инъекции этого белка мышам, страдавших ожирением. В итоге грызуны начинали меньше есть и теряли вес. Несколько исследовательских групп пытались разработать на основе GDF15 лекарства для лечения ожирения, но белок слишком быстро разрушался в кровеносной системе.
Ученым удалось найти способ «продлить работу» GDF15 в организме. Авторы добавили к белку фрагмент антитела (белка иммунной системы, помогающего распознавать чужеродные молекулы в организме).
Исследователи отметили, что гибридный белок GDF15 не вызывал никаких заметных побочных эффектов у обезьян. Ученым предстоит провести клинические испытания, чтобы определить, насколько эффективной будет подобная терапия для людей.