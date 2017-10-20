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12:32 (мск), источник: Индикатор

Блокирующий чувство голода укол позволил быстро снизить вес

Инъекция белка, уменьшающего аппетит, помогла обезьянам избавиться от лишнего веса и снизила риск развития диабета.

Источник: Reuters

С подробностями исследования можно ознакомиться в Science Translational Medicine.

Ученых во главе с Мюриэл Веньянт из фармацевтической компании Amgen заинтересовал белок GDF15, который естественным образом регулирует массу тела людей и животных. Ранее ученые вводили инъекции этого белка мышам, страдавших ожирением. В итоге грызуны начинали меньше есть и теряли вес. Несколько исследовательских групп пытались разработать на основе GDF15 лекарства для лечения ожирения, но белок слишком быстро разрушался в кровеносной системе.

Ученым удалось найти способ «продлить работу» GDF15 в организме. Авторы добавили к белку фрагмент антитела (белка иммунной системы, помогающего распознавать чужеродные молекулы в организме).

После инъекции обезьяны ели на 40% меньше пищи. При еженедельных инъекциях в течение шести недель животные потеряли 10% массы тела. Кроме того, уменьшилась вероятность заболевания диабетом второго типа.

Исследователи отметили, что гибридный белок GDF15 не вызывал никаких заметных побочных эффектов у обезьян. Ученым предстоит провести клинические испытания, чтобы определить, насколько эффективной будет подобная терапия для людей.

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18 октября© Ньюстюб
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