Мокрый снег выпадет в Иркутской области в ближайшие выходные дни
Температура воздуха составит +12°C.
Температура воздуха составит +12°C.
Мокрый снег прогнозируют на территории Иркутской области в ближайшие выходные дни, 21 и 22 октября. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +3 до +12°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.
— В субботу, 21 октября, переменная облачность, местами по области — мокрый снег, утром при прояснении туман. Ветер
В воскресенье, 22 октября, переменная облачность, возможен мокрый снег. Ветер