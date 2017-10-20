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11:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мокрый снег выпадет в Иркутской области в ближайшие выходные дни

Температура воздуха составит +12°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 94% 765 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Мокрый снег прогнозируют на территории Иркутской области в ближайшие выходные дни, 21 и 22 октября. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +3 до +12°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 21 октября, переменная облачность, местами по области — мокрый снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Столбик термометра ночью установится на отметке −2…−7°C, днем +3…+8°C, — говорится в сообщении гидрометцентра.

В воскресенье, 22 октября, переменная облачность, возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, юго-западный, 5−10 м/с. Ночью за окном будет 0…-5°C, днем +7…+12°C.

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