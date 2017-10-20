Мокрый снег выпадет в Иркутской области в ближайшие выходные дни

Мокрый снег прогнозируют на территории Иркутской области в ближайшие выходные дни, 21 и 22 октября. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +3 до +12°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.