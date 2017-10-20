На ремонт здания будущего хосписа в Ангарске выделят 1 млн рублей

Об этом 20 октября 2017 года рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова на заседании правительства. Деньги поступят по государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения».

Напомним, помещение городской больницы № 1 в Ангарске в конце 2016 года передали в безвозмездное пользование благотворительного фонда «Близко к сердцу» для последующей организации в нём хосписа. Планировалось, что в нём смогут разместиться как минимум 30 коек для пациентов.