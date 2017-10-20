На ремонт здания будущего хосписа в Ангарске выделят 1 млн рублей
На капитальный ремонт помещения Ангарской городской больницы № 1, где в будущем должен разместиться хоспис, в 2018 году планируется выделить 1 млн рублей.
На капитальный ремонт помещения Ангарской городской больницы № 1, где в будущем должен разместиться хоспис, в 2018 году планируется выделить 1 млн рублей.
Об этом 20 октября 2017 года рассказала заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова на заседании правительства. Деньги поступят по государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения».
Напомним, помещение городской больницы № 1 в Ангарске в конце 2016 года передали в безвозмездное пользование благотворительного фонда «Близко к сердцу» для последующей организации в нём хосписа. Планировалось, что в нём смогут разместиться как минимум 30 коек для пациентов.
Напомним, фонд «Близко к сердцу» является организатором палат паллиативной помощи, которые находятся при городской больнице. Фонд проводит ярмарки милосердия, где собирают средства для работы палат. Общественники также организовали в Ангарске работу «Мобильного хосписа» — выездной службы помощи для онкологических больных и их семей.